石川県穴水町で25日、短期大学校の改修工事現場で石こうボードが作業中の男性の頭に落下し、死亡する事故がありました。死亡事故があったのは、石川県穴水町の石川職業能力開発短期大学校の改修工事現場です。25日午後3時頃、「ものが落ちてきて頭部に当たった」と、現場の作業員から消防に通報がありました。警察や消防によりますと、内装の解体工事中に、天井付近の石こうボードが男性の頭部に落下してきたというこ