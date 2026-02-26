TKCは2月26日、同社における全エンジニアがAIを活用することを開発の前提とする体制への転換を目指し、「GitHub Copilot」の全社定着プロジェクトを開始したと発表した。これまで一部の先行部門において活用してきたGitHub Copilotを全社へ展開し、AIを補助的に利用する段階から、AIと共創する開発スタイルへと進化させていく。GitHub Copilot、全社定着プロジェクトの概要同社におけるGitHub Copilotの先行導入部門では、コード生