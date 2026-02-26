ENHYPENが、幻想的な魅力あふれる歌声を披露した。2月25日、ENHYPENは公式YouTubeチャンネルを通じて、7thミニアルバム『THE SIN : VANISH』の収録曲『No Way Back (Feat. So!YoON!)』のスペシャルクリップを公開した。【写真】ニキ、“色気ダダ漏れ”な横顔ENHYPENは、ささやくように始まる導入部から徐々に高まる感情の流れまで自在に行き来しながら安定した歌唱力を証明。神秘的で夢幻的なボーカルが際立った。フィーチャリング