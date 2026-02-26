約4年ぶりの完全体復帰を前に、BTS内部に“異変”が見え始めている。BTSのJUNG KOOKが深夜のライブ配信で“乱れた様子”を見せ、物議をかもしているのだ。【画像】JUNG KOOK、深夜ライブ配信で中指立て不満爆発2月26日午前3時40分頃、JUNG KOOKはライブ配信を行い、ファンとコミュニケーションする時間を持ったが、その中での率直すぎる発言や振る舞いが注目を集めた。JUNG KOOKは、同席していた友人がタバコを吸うと「ライブ中な