BOYNEXTDOORのソンホが、山崎まさよしの名曲『One more time, One more chance』をカバーした。2月25日、MOST CONTENTSの公式YouTubeチャンネルでは、ソンホによる『One more time, One more chance』のスペシャルライブ映像が公開された。《画像》松村北斗主演映画の劇中歌を歌うソンホ同曲はアニメ映画『秒速5センチメートル』（2007年）の主題歌として起用され、長年にわたり愛されてきた楽曲だ。昨年公開された松村北斗主演の