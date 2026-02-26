〈市販用冷凍食品はAI評価を反映したパッケージリニューアルを実施〉極洋は今春、「魚の魅力。届け、あなたの食卓へ。」をテーマに、国産素材を使った水産フライ品の拡充など、魚のおいしさと栄養を手軽に届けるアイテムを強化する。3月1日から順次発売する新商品･リニューアル品は合計42品(業務用31品、市販用11品)。調理負担や人手不足といった量販店の惣菜売り場や外食、産業給食などが抱える課題解決も図り、魚食拡大へとつな