韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「그게 무슨 소리야（クゲ ムスン ソリヤ）」の意味は？「그게 무슨 소리야（クゲ ムスン ソリヤ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、びっくりしたときに使いたい一言です。「그게 무슨 소리야