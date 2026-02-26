トヨタグループの豊田自動織機が2026年の春闘で、3月の集中回答日を待たず、労働組合からの要求に満額回答したことがわかりました。豊田自動織機は25日、ベースアップ相当分も含む平均で月2万2000円の賃上げとボーナスにあたる一時金5.6カ月分の組合からの要求に満額回答しました。豊田自動織機の労使が春闘で集中回答日の前に妥結するのは初めてとみられ、会社側は「会社を取り巻く環境などを時間をかけ