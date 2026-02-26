２５日、食品彫刻作品。（青島＝新華社記者／李紫恒）【新華社青島2月26日】中国山東省青島市の歴史建築を再生した文化エリア「広興里」で25日、「2026年青島ダイコン彫刻大会」が開催された。地元の飲食業界から30人余りの食品彫刻技師が参加し、ダイコンなどの食材を素材に彫刻の技を披露した。２５日、食品彫刻の腕を披露する参加者。（青島＝新華社記者／李紫恒）２５日、食品彫刻の腕を披露する参加者。（青島＝新華社記者