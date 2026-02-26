高齢者にうそを言って不動産を購入させ、7億円以上をだまし取ったとみられる不動産会社の社長らが逮捕された事件で、社長らが被害者に対し、不動産の購入を家族に言わないよう口止めしていたことがわかりました。不動産会社社長の石井寛一容疑者（42）ら9人は2023年、都内の72歳の女性に「不動産投資をすれば利益が得られる」とうそを言い、300万円で購入した物件を2200万円で売った疑いなどがもたれていて、これまでに高齢者39人