登山家の野口健氏（52）が24日、自身のインスタグラムを更新。旬のミモザが咲き誇る自宅ガーデニングを披露した。【写真】「見事な咲きっぷり」「春らしくて素敵ですね〜」旬のミモザが咲き誇る自宅ガーデニング披露の野口健氏山梨から数日ぶりに帰宅したという野口は、一気に咲き始めたミモザを見て「成長が早すぎる」と驚きを露わにした。3年ほど前に小さな苗木を植えたものだというが「昨年、トラック一杯分ほど剪定」した