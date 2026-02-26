消費税の減税などを議論する超党派「国民会議」の初会合が午後、行われます。けさ、野党は、「なぜ、国会で議論しないのか」と高市総理の認識を質しました。国会記者会館から中継です。超党派の「国民会議」について中道や国民民主党は、高市総理の答弁も踏まえ、参加するか判断したい考えです。国民民主党川合孝典 参院幹事長「国民生活に大きな影響を及ぼす社会保障制度改革を、開かれた国会ではなく、閉ざされた国民会議