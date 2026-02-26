カラーコンタクトの新ブランド「Cunte（キュント）」を発表した株式会社エースは、26日までに同ブランドの公式X（旧ツイッター）を更新。同ブランドの名称をめぐるトラブルにより、発売延期を発表した。同社は「このたび、当社新ブランド『キュント』につきまして、海外において不適切な意味を持つ言葉を想起させる可能性があるとのご指摘をいただきました」と言及。「当社といたしましては、そのような連想が生じ得る可能性につい