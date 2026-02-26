1月25日に投開票された三重県津市議会議員選挙で、有権者にプリペイドカードを渡して投票を依頼したとして元市議会議員の男が逮捕されました。公職選挙法違反の疑いで逮捕されたのは、元市議会議員の長谷川正容疑者（68）です。警察の調べによりますと長谷川容疑者は、去年12月下旬から今年1月中旬にかけ、運動員2人と共謀して有権者4人の自宅を訪問し、1枚1000円のプリペイドカードを渡して自らへの投票と票のとりまとめを依頼し