2026年2月、日本は記録的な少雨に見舞われています。全国では平年比2割ほどの場所もあり、気象庁が「30年に1度」※と表現するなど、「水が豊富な日本」とは真逆の状況に陥っています。各地のダムが干上がる各地のダムで貯水率が危機的水準に低下し、高知市では28年ぶりに給水制限が実施されました。福岡県内14の自治体では水道の圧力を下げる減圧給水を開始し、東京の一級河川では川底が露出する光景も見られます。神奈川の宮ヶ瀬