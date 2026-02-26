ラッコが暮らす海をテーマにした部屋が三重県鳥羽市の旅館「扇芳閣」に完成し、25日、関係者を招いた内覧会が開かれました。創業70周年を迎えた鳥羽水族館と扇芳閣がコラボしたコンセプトル―ムは2部屋あり、ファミリー用の「ラッコブルー」は澄み切った青を基調に陽が差し込む海をデザイン。もう一つのシングルルーム「ラッコグリーン」は、緑の海に光が差し込む“海の森林浴”をコンセプトにしています。どちらの部屋もやわらか