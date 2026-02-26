利用者数の伸び悩みや設備の不具合などの影響で休館している宿泊・研修施設の県青少年交流センター ユースパルについて、県教育庁は体育館など一部の施設の利用を新年度に再開する方針を示しました。秋田市寺内にあるユースパルは1999年に開設された県の宿泊・研修施設です。利用者数の伸び悩みや空調設備の不具合などに伴う指定管理者団体の資金繰りの悪化を受けて、去年の年末から休館しています。県教育庁に