SNSで知り合った相手から投資を勧められ、秋田市に住む60代の男性が現金約850万円をだまし取られる詐欺被害に遭いました。男性は“私たち相性がいいね”などとほのめかされ、交際しているような感覚に陥ったということです。秋田臨港警察署の調べによりますと、秋田市に住む60代の男性は去年7月、SNSのTikTokで見つけた女性のアカウントにメッセージを送ったところ返信があり、通話アプリのLINEを通してやり取りを始めました