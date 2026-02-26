山東省済南市の上新街にある山東古建築博物館がこのほど、全面的な改修・保護作業を終え、一般公開された。新華網が伝えた。同博物館は万字会旧址（済南母院）を利用して設立されたもので、中国伝統建築の建材、技法、発展の歴史を収集・研究・展示する山東省初の専門博物館となっている。1934年に建立された万字会旧址（済南母院）は四つの院落（中庭）を囲む建物群で構成されており、全国重点文化財保護単位に指定されている。（