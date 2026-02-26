国公立大学の2次試験にあたる個別学力検査の前期日程が25日から始まり、三重県津市の三重大学には約2300人が志願し、受験生らがそれぞれの学部で試験に挑みました。三重大学の個別学力検査前期日程には、人文学部や教育学部医学部など5つの学部に去年より約50人少ない2292人が志願し、平均倍率は2.8倍となっています。試験会場では、不正防止のため試験官から携帯電話などは電源を切ったうえでかばんに入れるよう指示が出され、受