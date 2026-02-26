進化したハイブリッドと熟成のメカ式AWDそれはまさに「待望の」と言っていいでしょう。2026年2月26日、ついに“燃料電池車ではない”ホンダ新型「CR-V」が発表されました。グレードはスポーティに仕立てられた「RS」と専用にブラックの意匠を施した「RS BLACK EDITION」のみ。パワートレインはハイブリッドです。【画像】超カッコいい！ これがホンダ新型「CR-V」の姿です！（30枚以上）幸運にも筆者（工藤貴宏）は、発売直