「小栗有以2026年4月始まりカレンダー（壁掛け＆卓上）」（株式会社ハゴロモ／2026年3月14日発売）の表紙が発表された。 【写真】「小栗有以2026年4月始まりカレンダー」表紙を見る 2014年、AKB48チーム8メンバーとして活動をスタートした小栗。2025年8月発売のAKB48 66th20周年シングル「Oh my pumpkin!」で3度目のセンターを務めた。2025年6月公開映画「2025年7月5日 午前4時18分」主