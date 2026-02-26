福岡県は26日、県内の定点医療機関から16〜22日に報告されたインフルエンザの感染者数が、前週比0・86倍の5215人だったと発表した。6週ぶりに減少に転じ、1医療機関当たりは42・75人だった。新型コロナウイルスの感染者数は前週比0・83倍の50人。