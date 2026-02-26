令和８年２月２５日１４時３０分 気象庁 発表 【画像】今後の気温・全国の天気 ２週間気温予報 北日本の気温は、向こう１０日間程度は暖かい空気に覆われやすいため高く、３月１日頃まではかなり高い日もある見込みです。農作物の管理等に注意してください。その後は平年並でしょう。東・西日本の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、向こう１週間程度はかなり高い日もある見込みです。農作物の管理等に注