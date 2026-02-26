山形県東根市の飲食店で食事をした客など14人が嘔吐や下痢などの症状を訴え、県は25日、この飲食店を原因とするノロウイルスによる食中毒と断定しました。 県によりますと、食中毒と断定されたのは、東根市一本木にある飲食店「旬味漫彩鷹月（しゅんみまんさいたかつき）」です。 今月21日と22日に、この店でコース料理を食べるなどした人のうち、20代から60代の男女14人が、23日の午前1時30分ごろから嘔吐や水溶性の下痢