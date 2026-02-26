２月２４日に春のキャンプを打ち上げたファイターズ。開幕戦４番に内定している郡司裕也選手が、新庄監督への思いを口にしました。（郡司裕也選手）「自分でも（背番号３は）違和感がない。まわりからも「見慣れたな」と言われているので。もともと（背番号）３０なのでそんなに変わらない」今シーズンから背番号が３に変更となった郡司裕也選手。新庄監督も絶対の信頼を置いています。（新庄監督）「レギュラー