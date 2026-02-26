■MLBオープン戦ホワイトソックスーレッズ（26日、キャメルバックランチ）【選手一覧】WBC日本代表 メジャー組は過去最多9人に、全30人出そろうMLBオープン戦にホワイトソックスの村上宗隆（26）が“2番・ファースト”でスタメン出場、第2打席に2試合連続となるレフト前ヒットを放つなど3打数1安打だった。また、WBCアメリカ代表のパイレーツ・P.スキーンズ（23）もブレーブス戦に先発し、2回1/3を投げて、53球、被安打1、奪三振