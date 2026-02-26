成田空港から東京駅に向かうJRの特急電車の車内で、網棚に置かれた乗客の外国人の荷物からクレジットカードを盗み、高級カメラなどを不正に購入したなどとして、中国籍の男が逮捕されました。窃盗などの疑いで逮捕されたのは、中国籍の竜用均容疑者（58）です。竜容疑者は今年1月、空港第2ビル駅から東京駅に向かう特急成田エクスプレスの車内で、台湾出身の男性会社員（40代）が網棚に置いていたリュックから現金10万円とクレジッ