千葉ロッテマリーンズは26日、5月15日〜17日のオリックス・バファローズ戦（ZOZOマリンスタジアム）で「ポケモンベースボールフェスタ2026〜30年の想いをボールに込めて〜」ポケモン特別演出試合を開催すると発表した。「ポケットモンスター赤・緑」の発売から30年となる今年、プロ野球12球団とポケモンによる企画が実施される。マリーンズでは、球団のイニシャルロゴ「M」とピカチュウを組み合わせた特別仕様のキャップを選