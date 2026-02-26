ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで日本史上初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組の2人が26日、東京都新宿区にある所属の木下グループ本社を訪問した。グランプリファイナル、四大陸選手権、世界選手権に続いて五輪も制し「ゴールデンスラム」を達成。これを祝して、木下グループから1人2000万円ずつの報奨金が贈呈された。日本オリンピック委員会（JOC）と日本スケ