クリス・バグサリアンさん。シドニー郊外のゴルフ場で24日、遺体で見つかった/ NSW Police Forceブリスベン（CNN）オーストラリア東部のニューサウスウェールズ州（NSW）で85歳の男性が自宅から連れ去られ、殺害される事件があった。警察は人違いによる誘拐殺人事件とみて調べている。一人暮らしだった被害者のクリス・バグサリアンさんは今月13日、シドニー郊外の自宅で就寝中、ベッドから引きずり出されて拉致された。犯人は別の