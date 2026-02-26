アメリカのルビオ国務長官は26日に予定されているイランとの協議で、主に核開発問題に焦点を当てることになると明らかにしました。イランの核問題をめぐり、アメリカ政府とイラン政府は26日にも、スイス・ジュネーブで3回目となる協議を行う予定で、ルビオ国務長官は、25日、協議は主にイランの核開発計画に焦点を当てることになると明らかにしました。また、イランの短距離弾道ミサイルについて「既に存在する脅威だ」と述べ、さ