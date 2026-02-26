日本ハムの新庄剛志監督が２６日までに自身のインスタグラムを更新。春季キャンプの手応えを明かした。新庄監督は投稿の最初に「今までで１番いいキャンプがおくれました」とまず断言。続けて「今年は優勝したいじゃなく優勝しないといけないシーズン」と改めて今季は頂点を狙うと宣言した。２４日に沖縄・名護でのキャンプを打ち上げ、「ファイターズ全員が同じ方向に向いてますこのキャンプで素直に感じてます早くエ