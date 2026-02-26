女優の山本美月が２６日、都内で行われた「ポケモン３０周年、はじまる」キックオフ発表会に出席した。２７日に３０周年を迎えるポケモン。好きなポケモンは「ププリン」だという山本は、人気アプリ「ポケモンＧＯ」が特にお気に入り。海外で行われたイベントにも参加するほどだという。「横浜のイベントに参加したり、父と台湾に行って、ポケモンを捕まえに行きました。父はつい最近も台南のイベントに行っていて、家族みんな