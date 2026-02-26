テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２６日、道路や水道など社会基盤の老朽化が問題となっているなか、古くなった街路灯が倒れて走行中の車に接触する事故が起きていることを報じた。番組では、２年前の３月に仙台市泉区内で街路灯が倒れ車のボンネットに衝突する事故、さらに愛知・豊川市内で今年１月１日に街路灯が倒れる映像を放送した。また、島根・出雲市、東京・渋谷区でも過去に街路灯が