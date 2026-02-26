１９８７年のデビュー以来、競馬界のトップを走り続けてきた武豊騎手（５６）＝栗東・フリー＝の騎手生活４０年を記念した特別展「武豊デビュー４０年〜前人未到の記録〜」が２月２６日、京都高島屋ショッピングセンターで始まった。初日のこの日、「プレス内覧会＆オープニングセレモニー」が行われ、武豊騎手も出席した。「気がつけばというか、あっという間だったと思いますし、いろいろな人に支えられましたし、たくさんの