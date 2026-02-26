サッカー・J1のヴィッセル神戸は26日、DF岩波拓也選手（31）が神戸市内の病院で検査を行った結果、右鎖骨粉砕骨折と診断されたと発表した。岩波選手は、2月17日にマレーシアで行われたAFCチャンピオンズリーグエリート2025/26 リーグステージ MD8のジョホール・ダルル・タクジム戦でキャプテンマークを巻いて先発出場。ディフェンスリーダーとして奮闘していたが、試合中に負傷し、76分（後半31分）に途中交代していた。ヴィ