赤磐警察署 26日午前5時45分ごろ、岡山市東区瀬戸町弓削の県道で、歩行者が軽自動車にはねられました。 警察によりますと、はねられたのは岡山市の50代の男性とみられています。病院に救急搬送され、意識不明の重体だということです。 軽自動車を運転していた国家公務員の男性は出勤中でした。 警察が、事故の原因を調べています。