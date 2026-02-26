来週3月3日(火)の夜に、皆既月食が起こります。この月食は日本全国で見ることができます。観測時刻や当日の天気は?3日ひな祭りの夜は皆既月食来週3月3日(火)の夜に、皆既月食が起こります。この月食は、日本全国で月の欠け始めから月の欠け終わりまでのすべてを見ることができます。全工程が観測しやすい時間帯で、月は東の空で18時50分に欠け始め、20時04分に皆既食となります。皆既食は21時03分に終わり、その後は徐々に欠けた部