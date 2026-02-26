福岡市の図書館で男女3人が襲われた事件で、逮捕された男が「金がなく生活が苦しくて、誰でもいいから人を殺したかった」という趣旨の供述をしていることが、新たに分かりました。■森野里奈記者「吉井容疑者が捜査員に連れられて車から出てきました。今から家宅捜索が行われます。」福岡市総合図書館で19日に男女3人が襲われた事件で、警察は26日、女性に対する殺人未遂の疑いで逮捕した吉井辰夫容疑者（61）を立ち会わせ、自宅の