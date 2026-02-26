ドル円155.70円台に下落植田総裁と高田委員受け円買い3月可能性残る ドル円は155.70円台に下落、植田日銀総裁の読売インタビュー記事に海外勢が円買いで反応との声。 植田総裁は4月会合までに入手する情報を丹念に点検した上で意思決定していきたいと発言。4月1日の日銀短観を必ずしも待つ必要はない姿勢を示しており、早ければ3月に利上げに踏み切る可能性が残っている。 日銀の中で最もタカ派とされる高田日