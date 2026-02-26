ドル全面安、トランプ関税政策は米国にマイナス人民元高・ドル売りの影響も ドル全面安、米関税政策がドルにとってマイナスとの見方が広がっており、きのうから断続的にドル売りが続いている。トランプ米大統領はきのうの一般教書演説で関税政策を進めていく姿勢を示した。 また、人民元買い・ドル売りの流れも影響している。ユーロ、ポンド、豪ドル、NZドルは対ドルできのうの高値を上回っている。 中国人民銀行