植田総裁と高田委員の発言で3月利上げ期待がやや復活ドル円155.70円台 政府が日銀審議委員にリフレ派・ハト派の2名を指名したことで早期利上げ観測が後退し、ドル円はきのう一時156.80円台にまで上昇した。ただ、その後の植田総裁と高田委員の発言が伝わり3月利上げ期待が少しばかり復活している。 植田総裁は読売新聞のインタビューで、3月4月の会合を前に入手する情報を丹念に点検した上で意思決定をしていく姿勢