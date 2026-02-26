家宅捜索に立ち会うため、捜査員に連れられて自宅に入る吉井辰夫容疑者（中央）＝26日午前、福岡市早良区福岡市総合図書館（同市早良区）で3人が刺された事件で、福岡県警は26日、殺人未遂容疑で逮捕した同区、無職吉井辰夫容疑者（61）の自宅を家宅捜索した。県警は押収物を分析し、動機の解明を進める。家宅捜索は26日午前10時過ぎから、吉井容疑者立ち会いのもとで実施。容疑者は捜査員数人と共に建物に入る際、フードを目