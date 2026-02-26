フリーアナウンサーの森香澄（30）が25日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2・17）に出演。「乗り遅れちゃったモノ」を明かした。この日のテーマは流行に「乗り遅れちゃったモノ」。森は「私、ぷくぷくシールに乗り遅れちゃいました」と打ち明けた。ゲストのタレント・村重杏奈が「これやってましたよね、私たち。小学生ぐらいの時」と話すと、森は「当時はめっちゃやってました。平成女児って言わ