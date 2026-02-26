2月25日（現地時間24日、日付は以下同）。アトランタ・ホークスは、ホームのステイトファーム・アリーナでワシントン・ウィザーズ戦に臨むも、オールスターフォワードのジェイレン・ジョンソンが第1クォーター中に左の股関節屈筋を負傷したことで途中退場するアクシデントに見舞われた。 それでも、ホークスは相手に一度もリードを許さずに119