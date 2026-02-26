ＮＥＣが大幅高で続伸、取引時間中としては３営業日ぶりにフシ目の４０００円大台を回復した。２月４日の急落を境に下げ足を強め、直近３６００円近辺まで売り込まれる場面があったが目先リバウンドに転じている。米新興ＡＩのアンソロピックが開発したＡＩツールがクラウドで業務ソフトを提供する企業のビジネスモデルを破壊するとの思惑から、米国ではソフトウェア関連株に幅広く売りが出ており、その流れがこれまで東京