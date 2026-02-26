Ｄｅｌｔａ－ＦｌｙＰｈａｒｍａが続急騰している。２５日の取引終了後、急性骨髄性白血病（ＡＭＬ）を対象とする点滴静注剤「ＤＦＰ－１０９１７」に関し、米食品医薬品局（ＦＤＡ）と条件付きの新薬承認申請（ＮＤＡ）の承認について協議する予定と発表しており、見直し買いが流入している。 同社は１月８日の取引終了後に米国で実施中だった標準療法の再発又は難治のＡＭＬ患者を対象としたＤＦＰ－