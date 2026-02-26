「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２６日午前１１時現在で、野村総合研究所が「買い予想数上昇」で２位となっている。 同社は２４日、米ＡＩスタートアップのアンソロピックが提供する生成ＡＩ技術「Ｃｌａｕｄｅ（クロード）」の日本市場向け導入支援サービスを整備し、順次拡大すると発表した。ＡＩエージェント型ツール「ＣｌａｕｄｅＣｏｄｅ（クロӦ