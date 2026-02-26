「佐藤拓也デビュー20周年記念写真集（仮）」（東京ニュース通信社／2026年4月3日刊）の先行カット第2弾が発表された。 【写真】老舗の町中華で一杯！先行カット第2弾や限定アクリルスタンド 2007年に声優デビューを果たし、以来TVアニメやドラマCDに多数出演している佐藤拓也。そんな佐藤がこの春、デビュー20周年を記念した写真集を発売。 フォトグラファー・MARCOの指揮の下、構想段